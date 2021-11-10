Синоптик рассказал россиянам, какой будет наступающая зима

Наступающая зима в России окажется умеренно снежной и немного мягче положенного. В некоторых регионах температура окажется существенно выше нормы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в азиатской части России наступающая зима окажется существенно теплее нормы — на два — четыре градуса, а в Якутии — на пять — семь градусов. Исключением станет только февраль.

На Урале и в Западной Сибири будет немного морознее многолетних показателей. Прогнозируемое количество снега — около 100% от положенного с небольшим профицитом в Приобье, — рассказал Тишковец.

В средней полосе России специалист предрёк так называемую еврозиму, при которой снега окажется не слишком много, а температура будет чуть выше положенной. Такая погода сформируется благодаря преобладанию на большей части Европейской России циклонов с характерной пасмурной погодой и осадками преимущественно в виде снега.

Причём из них примерно в 60–70% случаев будут господствовать циклоны с северо-запада, что указывает на сильный зональный (широтный) перенос, который и обеспечит Среднерусскую равнину достаточным количеством тёплых и влажных воздушных масс североатлантического происхождения. При таком сценарии циркуляционных процессов средний температурный фон всего сезона будет на два градуса превышать климатическую норму, — пояснил Тишковец.

Синоптик отметил, что декабрь и февраль, согласно прогнозам, будут немного теплее положенных значений, а вот январь окажется максимально близким к климатической норме, как это положено самому холодному месяцу года.

Одновременно с этим нужно понимать, что характер метеоусловий будет крайне неустойчивым и умеренные морозы с 80-процентной вероятностью время от времени будут сменяться оттепелями. Вероятность 30-градусных морозов оценивается как малая — не более 10%, — подчеркнул синоптик.

Количество осадков ожидается в пределах многолетней нормы, с небольшим переизбытком в декабре и недобром в феврале.

Также Тишковец напомнил. что оправдываемость долгосрочного прогноза составляет 60–70%.