Учёные: дети реже родителей заражаются коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4338f840-b07c-11ea-b994-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дети заражаются коронавирусной инфекцией реже своих родителей. К такому выводу пришли немецкие учёные.

Дети не являются особенными разносчиками коронавирусных инфекций. Мы знаем это, например, по вирусу гриппа, — считает руководитель отделения педиатрии в университетской клинике Ульма Клаус-Михаэль Дебатин, на которого ссылается Spiegel.

Вместе с коллегами из Хайдельберга, Фрайбурга и Тюбингена он с 22 апреля по 15 мая обследовал 2500 пар дети-родители без симптомов на острую или перенесённую коронавирусную инфекцию. По предварительной оценке, дети в Баден-Вюртемберге заражались коронавирусом значительно режем, чем взрослые. В общей сложности из 5 тысяч обследованных только 64 имели в крови антитела к коронавирусу. Уже справились с заболеванием, вызываемым коронавирусом, 45 родителей и только 19 детей.

Отмечается, что результаты являются предварительными, так как проверены ещё не все пробы.

Как писал NEWS.ru, родителям для профилактики коронавирусной инфекции необходимо объяснить детям, что нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос и тереть глаза. Если всё же это произошло, необходимо сразу же обработать дезинфицирующим средством кожу вокруг рта и лицо, прополоскать рот и нос изотоническим солевым раствором или водой.

Уточняется, что открытые участки кожи у детей следует также дезинфицировать на улице, а после прогулки лучше принять душ. Кроме того, им по возможности следует соблюдать социальную дистанцию не менее 2 метров, а если это невозможно, то выбирать менее людные места.

Ранее в Минздраве России рассказали о симптомах коронавируса у детей. У них может наблюдаться высокая температура, диарея и боль в горле. Также среди признаков болезни отмечается заложенность носа и боли в животе. В ведомстве считают, что к врачу обращаться стоит только тогда, когда температура тела превышает 38,5 градуса и появляется кашель, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 8,17 млн человек, свыше 443,76 тыс. умерли, более 3,95 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся после США и Бразилии. На 17 июня в РФ — 553 301 случай коронавирусной инфекции (+7843 за последние сутки), выздоровели 304 342 человека (+10 036 за последние сутки), умерли 7478 (+194 за последние сутки).

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 209 745 (+1065 за последние сутки) заболевших, 128 385 выздоровели (+2271 за последние сутки), 3434 умерли (+48 за последние сутки).