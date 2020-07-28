Что такое хроническая сердечная недостаточность, насколько она опасна, на какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы вовремя начать лечение, и находятся ли такие пациенты в группе риска во время пандемии коронавируса. Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии № 1 Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Дмитрий Напалков.

— Что такое хроническая сердечная недостаточность?

— Хроническую сердечную недостаточность (ХСН) можно отнести к осложнениям или синдромам, возникающим на фоне уже имеющихся заболеваний. Это не отдельная болезнь. В числе наиболее частых причин развития сердечной недостаточности (СН) можно назвать ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию, клапанные поражения сердца. В ряде случаев микрососудистая ангиопатия на фоне сахарного диабета тоже способствует развитию сердечной недостаточности.

СН выражается в ухудшении насосной функции сердца, то есть фактически сердце «устаёт», у него не остается резерва, чтобы проталкивать кровь и обеспечивать адекватное кровоснабжение органов и тканей. Наиболее частыми проявлениями сердечной недостаточности могут быть одышка, утомляемость, снижение переносимости физических нагрузок. Также к признакам СН относят периферические отёки.

Вероятно, в перспективе распространённость заболевания будет только возрастать. Дело в том, что, чем больше увеличивается средняя продолжительность жизни, тем больше шансов дожить до развития сердечной недостаточности. В развитых странах считается, что среди пациентов в возрасте 65 лет и старше примерно каждый десятый страдает СН.

Почему сейчас так мало говорят о хронической сердечной недостаточности? Значит ли это, что это менее серьёзное заболевание, чем инфаркт миокарда и другие сердечно-сосудистые заболевания, информации о которых больше?

— На мой взгляд, это связано в первую очередь с низкой выявляемостью СН. Для её предотвращения необходимы своевременная диагностика и лечение ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии и других состояний, которые ведут к нарушению. Таким образом, в фокусе внимания часто находятся болезни, которые приводят к развитию сердечной недостаточности. Кроме того, в отличие от других заболеваний сердца, именно в отношении СН появляется не так много новых препаратов, которые могут кардинально увеличить продолжительность жизни этих пациентов.

Дмитрий Напалков/facebook.com

— Можно ли сравнивать ХСН с инфарктом или другими заболеваниями? Насколько это состояние серьёзнее и страшнее для пациента?

— Сравнивать довольно сложно, поскольку инфаркт миокарда часто осложняется не только хронической, но и острой сердечной недостаточностью. В целом, когда мы говорим о СН, мы подразумеваем именно хроническую форму — состояние не острое, а усугубляющееся с течением времени.

Сейчас уже появилось понимание того, что это не просто «плохая работа» сердца, а целый ряд изменений, которые происходят в организме и приводят к декомпенсации работы нейрогормональных систем, увеличению риска аритмий, плохому кровоснабжению органов и тканей. Пациенты с ХСН имеют в пять раз больше шансов умереть, чем пациенты без данного синдрома.

— Помимо отёчности и одышки, на какие ещё симптомы стоит обратить внимание пациентам?

— Было бы неправильно говорить о том, что любой пациент с одышкой страдает сердечной недостаточностью. Согласно ряду исследований, для ХСН характерен симптомокомплекс, то есть набор симптомов. Сюда относятся одышка, снижение переносимости физических нагрузок и тахикардия — постоянно сохраняющийся учащенный пульс, который может составлять порядка 100 и более ударов в минуту. Если у пациента есть эти симптомы, а он наблюдает у себя, например, периферические отёки на ногах, тогда шанс наличия у него сердечной недостаточности составляет около 80%.

Очень важно обращать внимание на старших родственников: если вы наблюдаете у своих родителей эти симптомы, видите, что человек не может выполнить ту нагрузку, которая ещё полгода назад не вызывала у него проблем, и при этом у него нет болей в сердце или высокого артериального давления, то здесь есть смысл обратиться к врачу. Очень часто сердечная недостаточность проявляется на фоне развития аритмий. Иногда симптомом СН является невозможность спокойно спать ночью — появляется ощущение нехватки воздуха, необходимость подкладывать высокие подушки под голову. Многие пациенты с сердечной недостаточностью вынуждены спать практически сидя, и это является одним из проявлений СН.

— Как в нашей стране обстоят дела с диагностикой и лечением сердечной недостаточности?

— Довольно сложно говорить о какой-то общей статистике. В основном терапевты и кардиологи используют одни и те же методы исследования и способы диагностики сердечной недостаточности. Нельзя сказать, что мы как-то принципиально отстаем в лечении СН по сравнению с другими странами. Что касается диагностики, то, вне всякого сомнения, чтобы врач поставил диагноз «хроническая сердечная недостаточность», пациент должен к нему прийти. Выявление диагноза, как правило, происходит во время развёрнутого кардиологического обследования или госпитализации пациента. Для диагностики сердечной недостаточности используется ряд методов исследования, которые невозможно провести в домашних условиях (например, эхокардиография).

— Если говорить о существующих подходах к лечению ХСН, насколько они эффективны и позволяют вовремя отследить таких пациентов?

— Самый эффективный подход в лечении сердечной недостаточности — это максимальная профилактика её развития. Если же СН уже развилась, то, конечно, есть препараты, которые обладают доказанным влиянием и улучшают прогноз этих пациентов. До последнего времени в основном использовались ингибиторы АПФ либо сартаны, а также антагонисты минералокортикоидных рецепторов и бета-адреноблокаторы. Такое лечение действительно улучшает прогноз и позволяет пациентам прожить дольше, но напрямую на самочувствие эти препараты влияния не оказывают. Поэтому больные часто отменяют их приём самостоятельно. Этого делать ни в коем случае нельзя, и врач должен объяснять это своим пациентам.

Существует ещё группа диуретических препаратов. Их очень любят пациенты, потому что они приводят к выраженному уменьшению отёков, улучшению ситуации с одышкой. Однако надо понимать, что диуретики — это класс препаратов, которые снимают симптомы, но не влияют на течение заболевания. Независимо от того, принимает их пациент или нет, они не улучшает его долгосрочные перспективы.

Появляются и новые возможности для лечения ХСН — есть комбинированные средства, в ходе клинических исследований показали неожиданно очень хороший результат препараты противодиабетической группы, причём у пациентов не только с сахарным диабетом, но и без него. Это пока только начало, не исключено, что в будущем об этом подходе и о средствах мы будем знать гораздо больше.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Профилактика хронической сердечной недостаточности возможна? Что необходимо предпринять?

— Существуют как медикаментозные, так и немедикаментозные подходы по профилактике. Во втором случае речь идёт, например, об ограничении соли, адекватной физической активности, уменьшении количества употребляемого алкоголя. В целом это меры профилактики любых сердечно-сосудистых заболеваний. В плане медикаментозной профилактики во всех рекомендациях по СН говорится о необходимости лечения её причин. Тогда у пациента появляется шанс на то, что сердечная недостаточность будет выражена в меньшей степени, либо она появится как можно позже.

— Как пандемия коронавируса повлияла на пациентов с СН? Можно ли говорить, что они находятся в группе риска?

— Если говорить о СН, то это достаточно неоднородная группа пациентов из-за разнообразия причин её развития.

Большинство пациентов с сердечной недостаточностью — это люди за 65 лет. А возраст 65 лет и старше в силу сопутствующих патологий является фактором риска неблагоприятного протекания коронавирусной инфекции. В целом наличие сердечно-сосудистого заболевания является предиктором неблагоприятного прогноза при коронавирусной инфекции.

И если это была сложная ситуация, когда у человека и сердечная, и дыхательная недостаточность, и поражения органов, то, как и у любого тяжёлого пациента, вирусная инфекция протекает хуже. Это связано со стрессом для организма во время тяжёлой инфекции, но не связано с самим вирусом.

— Как таким пациентам обезопасить себя в условиях распространения коронавирусной инфекции? И что делать тем, кто в течение нескольких месяцев не имел возможности обратиться к врачу?

— Пациентам с любыми хроническими заболеваниями невозможно находиться без внимания врача. Предостеречь себя самостоятельно от прогрессирования сердечной недостаточности невозможно. В ряде случаев врачу необходимо разобраться, с чем связано прогрессирование: с появлением осложнения, которое усугубило течение СН, либо с тем, что пациент самостоятельно за время изоляции отменил себе часть препаратов. Для этого нужна тесная связь с врачом и в ряде случаев проведение дополнительных исследований. Поэтому пациентам с сердечной недостаточностью с соблюдением всех мер предосторожности стоит планировать посещение своего врача, особенно если с момента последнего визита прошло более трёх месяцев. Пациент с диагностированной СН в обязательном порядке не реже трёх-четырёх раз в год должен посещать кардиолога.