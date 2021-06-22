Россиянам рассказали, чем питаться в жару

В жаркую погоду нагрузка на сердце и сосуды возрастает. Для их поддержки необходимо добавить в рацион продукты с высоким содержанием калия, кальция и магния. Об этом РИА Новости рассказала глава общественного движения «Стройная Россия» Ольга Ванатова.

Этими элементами богаты брокколи, шпинат, бананы, кунжут, зелёный горошек, картофель в мундире, мясные продукты, крупы.

В жару также полезны огурцы, томаты, щавель, сладкий перец, тыква. Из фруктов и ягод собеседница агентства порекомендовала употреблять в пищу апельсины, клубнику, красную смородину, чернику и голубику.

Жидкость помогает легче переносить высокие температуры. Норма её потребления зависит от массы тела. По словам Ванатовой, при весе 50 кг необходимо в день выпивать два литра воды, кроме чая или супов. Для сохранения минерального баланса в организме, в неё желательно добавлять немного соли и лимонный сок.

Ранее российские врачи назвали самые полезные для сердца продукты. По их словам, к таковым относятся киви, апельсины, лимоны, клубника, брюссельская капуста, орехи, некоторые виды рыбы (судак, угорь, лосось), а также крупы.