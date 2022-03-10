Терапевт назвала причины усталости по утрам

Чувство усталости по утрам обычно является причиной переутомления, заявила терапевт Надежда Чернышова. Она уточнила, что в таком случае человек чувствует себя разбитым даже после хорошего сна в выходной день, пишет «Москва 24».

При утомлении достаточно хорошо отдохнуть, например, в выходной день выспаться как следует и в новую неделю войти с хорошим самочувствием. Если наступает переутомление, то это уже не помогает. Человек даже после выходного дня с утра чувствует слабость и разбитость. Здесь уже нужно обратиться к врачу, — пояснила Чернышова.

По словам медика, пациенту с переутомлением обычно назначают медикаментозную терапию или санаторное лечение. Также к чувству усталости по утрам может быть причастен поздний отход ко сну или недосыпание. Чернышова указала, что чувство слабости является частым симптомом многих заболеваний, начиная от ОРВИ и заканчивая хроническими или воспалительными заболеваниями.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила, что поедание жирной, солёной и жареной пищи на ночь может привести к негативным последствиям. По мнению диетолога, поедание жареного на ночь может стать причиной ощущения усталости с утра.