Диетолог рассказала, что не стоит есть на ночь

Поедание жирной, солёной и жареной пищи на ночь может привести к негативным последствиям, заявила диетолог Маргарита Королёва. При этом она подчеркнула, что лучше не есть позднее 19 часов, пишет «Москва 24». По мнению диетолога, поедание жареного на ночь может стать причиной ощущения усталости с утра.

Желудочно-кишечный тракт окажется полностью задействован в переработке продуктов, полученных столь поздно. Будет нарушена функция и работа головного мозга, так как физиологические процессы, проходящие в ночное время, окажутся приостановлены и сон будет беспокойный. Человек проснётся неотдохнувшим, — пояснила Королёва.

Она также предупредила, что если есть солёное на ночь, то человек проснётся отёкшим. Однако особенно важно отказаться от таких продуктов людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как употребление солёной пищи повышает артериальное давление. Поедание сладкого на ночь, продолжает диетолог, приводит к нарушению инсулинорезистентности, что чревато преждевременным старением. Королёва порекомендовала пить чай с мятой или мелиссой на ночь, чтобы заглушить чувство голода.

Ранее диетолог Татьяна Букина назвала средиземноморскую диету самой эффективной для сохранения молодости. Ссылаясь на мнение ряда ассоциаций диетологов, она пояснила, что этот тип питания подразумевает ограничение употребления красного мяса примерно до трёх раз в месяц.