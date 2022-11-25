Терапевт назвала лучшие напитки при простуде Терапевт Булгакова: при простуде лучше пить много чистой воды, компотов и травяных отваров

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Врач-терапевт Оксана Булгакова рассказала NEWS.ru, что при простуде лучше всего пить теплую чистую воду — «чем больше, тем лучше». Медик подчеркнула, что жидкость помогает выводить из организма токсины и лекарственные средства. По словам эксперта, также подойдет черный или зеленый чай, а также травяные отвары, морсы, компоты и натуральные соки, но не холодные.

При простуде человек переживает что-то вроде интоксикации — организм поражен инфекцией и результатом борьбы с ней, которые необходимо как можно быстрее выводить. Лучше всего для этого подойдут большие объемы чистой теплой воды, так почкам легче справляться с дополнительной нагрузкой. Можно в стакан воды добавить несколько капель лимонного сока. Также подойдут натуральные соки, компоты, морсы — они восполнят запас витаминов и минералов, но только не пейте их холодными, — рассказала Булгакова.

Собеседница также напомнила, что обильное питье не заменяет лекарственные средства, и при симптомах простуды нужно обратиться к врачу, так как «банальный насморк» грозит более тяжелыми осложнениями — от гайморита до пневмонии.

Врач-пульмонолог Марина Терещенко ранее рассказала, что наиболее частыми осложнениями внебольничной пневмонии являются плеврит и деструкция легочной ткани, которая может привести к некрозу легкого. Эксперт уточнила, что осложненная пневмония отличается от неосложненной тем, что повышение температуры продолжается более пяти дней. Врач добавила, что для полного выздоровления после осложненной пневмонии потребуется один-два месяца.