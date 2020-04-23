Стало известно, на сколько лет сокращает жизнь коронавирус

https://static.news.ru/photo/99534f20-85cd-11ea-98ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niaid-Rml/Keystone Press Agency/Global Look Press

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она наступила бы по естественным причинам. К такому выводу пришли работники национальной службы здравоохранения Шотландии и эксперты из университетов Глазго и Эдинбурга.

Причём мужчины из-за вируса покидают этот мир в среднем на 13 лет раньше, а женщины — на 11 лет раньше, сообщает Daily Mail.

Результаты работы исследователей противоречат распространённому мнению о том, что люди погибают от осложнений заболеваний, вызванных коронавирусом. Однако шотландские специалисты настаивают, что инфекция губит не только больных людей, но и молодых, и здоровых.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что всего за минуту после воздействия прямого солнечного света коронавирус погибает. Глава Белого дома не пояснил, откуда у него такие познания в вирусологии, но добавил, что это возможно, если тело человека подвергается сильному воздействию ультрафиолета или очень мощного света.