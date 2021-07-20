Стало известно, кто из россиян поддерживает обязательную вакцинацию

В наибольшей степени поддерживают идею об обязательной вакцинации граждане с доходом более 80 тысяч рублей в месяц. Данные опроса портала Superjob приводит РБК. При этом противников подобной стратегии борьбы с пандемией всё ещё большинство.

В рамках исследования людям задавали вопрос , одобряют ли они идею обязательной вакцинации от COVID-19 всего населения страны, за исключением граждан, имеющих противопоказания. За подобную схему высказались 39% респондентов, имеющих ежемесячный доход от 80 тысяч рублей и выше. Против обязательной вакцинации выступили 48% россиян с таким же заработком. 13% затруднились с ответом.

В целом число сторонников вакцинации во всех социальных группах выросло в июле до 28%. Месяцем ранее сторонниками подобной идеи выступали 23% респондентов, в мае — 19%. Против идеи об обязательной вакцинации выступают 55% россиян.

При этом наибольшее число противников прививок — среди людей с заработком от 30 до 49,9 тысячи рублей. Таковых в это сегменте насчитывается 60%. За вакцинацию выступают здесь только 22%.

При разделении респондентов на возрастные группы, наибольшее число сторонников обязательной вакцинации среди людей возрастом от 45 лет и старше — 31%. Против выступают 53%.

В возрастной группе от 25 до 34 лет за вакцинацию 26%, против — 58%. В сегменте от 35 до 44 лет — 26% и 57%, соответственно.

Среди молодёжи до 24 лет за вакцинацию выступают 27%, против — 48%, не определились с выбором 25%.

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