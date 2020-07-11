Стало известно, когда регуляторы одобрят российскую вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/ba9d7a3a-c37f-11ea-9467-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что регуляторное одобрение российской вакцины от коронавируса ожидается в августе — сентябре. Речь идёт о совместной разработке Национального исследовательского центра имени Гамалеи и Минобороны РФ.

Мы сейчас активно работаем над запуском вакцины института Гамалеи. Мы считаем, что регуляторное одобрение российской вакцины будет уже в августе-сентябре, мы опять-таки будем здесь лидерами на международных рынках, — заявил он в эфире канала «Россия 1».

Дмитриев добавил, что именно вакцина в конечном итоге «позволит людям вообще не инфицироваться и не заболевать».

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, начались 18 июня, в первую группу вошли 18 добровольцев. В настоящее время вакцинирована уже вторая группа. Она состоит из солдат-контрактников и гражданских лиц, в том числе девушек, заявила заведующая терапевтическим отделением Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Светлана Волчихина. 10 июля стало известно, что стартовала итоговая стадия клинических испытаний российской вакцины. А первую группу добровольцев выпишут уже 15 июля. Отмечается, что испытуемые чувствуют себя нормально, негативных реакций и побочных явлений на препарат у них нет.

К испытаниям вакцины от коронавируса приступили и в Сеченовском университете. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что на территории России будет доступно не менее 3–4 вакцин от новой коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, руководство немецкой компании Biontech, сотрудничающей с американской Pfizer в разработке вакцины от коронавируса, считает, что препарат будет готов к сертификации в декабре 2020 года. При этом несколько миллионов доз вакцины могут произвести до получения одобрения со стороны регулирующих органов, а к концу 2021 года — свыше 1 млрд.