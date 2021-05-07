Группы риска: кому подходит «Спутник Лайт»

В начале мая в России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Она состоит только из одного компонента, но эффективна против всех штаммов коронавируса. Препарат будут выпускать восемь российских заводов. По эффективности прививка несколько уступает привычному «Спутнику V». NEWS.ru выяснил у сотрудников института Гамалеи, кому подходит новый препарат. Эксперты также назвали группы риска, кому противопоказан «Спутник V».

О создании новой однокомпонентной вакцины официально сообщил сайт Министерства здравоохранения РФ.

По результатам проведённых доклинических и клинических исследований, вакцина «Спутник Лайт» имеет благоприятный профиль безопасности, а у всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ, к возбудителю SARS-CoV-2, — сообщается на сайте ведомства.

В состав препарата входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, несущий ген белка S вируса SARS-CoV-2, сообщают в Минздраве. Вакцина «Спутник Лайт» способствует формированию гуморального и клеточного иммунитета в отношении коронавирусной инфекции.

Свойства и безопасность вакцины изучали в различных клинических исследованиях на взрослых добровольцах старше 18 лет. Её эффективность составила 79,4% (против 91,6% «Спутника V»). Прививка защищает против всех штаммов заболевания, подтвердили исследования. Препарат повышает более чем в 40 раз уровень антиген-специфических антител IgG на десятый день.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммунитет от вакцинации «Спутником Лайт» появится в течение трёх недель и будет сохраняться на протяжении 3–4 месяцев, об этом сообщил журналистам директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Спутник Лайт» по эффективности несколько уступает привычному «Спутнику V». Препарат рассчитан на людей, которые переболели COVID-19. У них в крови присутствуют антитела, но их недостаточно для полноценной защиты в случае повторного заражения, сообщил NEWS.ru главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев. Новая прививка сможет немного «подтолкнуть» иммунитет к борьбе с инфекционным агентом, добавил профессор.

Вторая категория пациентов, которым подойдёт новый препарат, — люди с различными нарушениями работы иммунной системы. К ним профессор отнёс больных с осложнениями после коронавируса, а также аллергиков, больных бронхолёгочными патологиями. Новая вакцина для них безопасна, потому что действует на организм более мягко — её компоненты реже провоцируют острые иммунные реакции. Защита же от заражения у прививки высокая.

Новая вакцина центра Гамалеи идеально подходит «молодым, здоровым людям, которые перенесли коронавирус в лёгкой форме», об этом рассказал NEWS.ru профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Две вакцины «Спутник V» могут оказаться лишними для них. Однокомпонентная же «Спутник Лайт» — разумная альтернатива.

Чем тяжелее человек болел COVID-19, тем сильнее у него иммунный ответ и дольше присутствуют в крови антитела. Перенёсшим в тяжёлой форме я бы не рекомендовал «Спутник Лайт», а вот тем, кто перенёс болезнь на ногах, он подходит. Алексей Аграновский профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук

Не стоит прививаться «Спутником Лайт» пожилым, а также людям любого возраста, которые ни разу не болели коронавирусом, сообщил Аграновский. Защита от «Спутника Лайт» может оказаться недостаточной. Таким пациентам лучше предпочесть двухкомпонентную вакцину.

Вице-премьер России Татьяна Голикова на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила, что к 6 мая один компонент вакцины «Спутник V» получили 13,4 млн россиян, оба компонента — 9,4 млн. В начале майских праздников темпы вакцинации «несколько снизились». Голикова сообщила, что на данный момент произведено 31,9 млн комплектов доз вакцины от COVID-19. Большая часть из них — «Спутник V».