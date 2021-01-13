Специалист центра Гамалеи назвал срок окончания пандемии в России

https://static.news.ru/photo/427a5e38-5632-11eb-b972-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доктор медицинских наук, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал сроки и условия завершения пандемии коронавируса на территории России. По его словам, определяющим фактором является вакцинация.

Я считаю, что к лету, особенно к концу лета, у нас всё это (пандемия — NEWS.ru) не то, чтобы будет затихать, а уже, может, полностью затихнет, — сказал учёный «Ридусу».

Он подчеркнул, что основную роль в прекращении пандемии сыграет вакцинация населения. По его словам, более эффективной меры против любой вирусной инфекции человечество ещё не придумало. К концу августа коллективным иммунитетом будет охвачено порядка 60-70% населения страны.

Наряду с этим эксперт выделил ещё ряд факторов, которые будут способствовать завершению пандемии. За первую половину года возрастёт число переболевших коронавирусом, а также тех, кто перенесёт инфекцию бессимптомно — у них также сформируется иммунитет. Кроме того, пневмотропные вирусы, к которым относится и COVID-19, летом «чувствуют себя очень плохо».

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин призвал перейти к массовой вакцинации всего населения страны против COVID-19 уже со следующей недели. В связи с этим он поручил подготовить соответствующую инфраструктуру.