Собянин заявил о трёхкратном росте числа заболевших ОРВИ и гриппом в Москве

https://static.news.ru/photo/42d59026-fe96-11ea-aa68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число заболевших ОРВИ и гриппом в Москве за последние три недели увеличилось в три раза. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

У нас достаточно активно растёт выявляемость тех, кто заболел ковидом. Понятно, что это связано с кардинальным увеличением тестов с одной стороны. С другой стороны, накладываются процессы с ростом ОРВИ и гриппа. Количество ОРВИ и гриппа у нас за последние три недели выросло в три раза, — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Собянин сообщил об усложнении ситуации с коронавирусом в столице. Он напомнил о необходимости соблюдения требований медиков.

Власти Москвы направили предприятиям рекомендации частично перевести сотрудников на удалённый режим работы. Соответствующие письма в ближайшее время получат руководители всех крупных организаций города. От фирм ожидают, что те последуют совету и переведут на дистанционный формат трудовой деятельности максимально возможное количество сотрудников «без ущерба для основных рабочих процессов» и интересов потребителей. Рекомендация «с убедительной просьбой» подписана мэром Москвы Сергеем Собяниным. Вместе с тем столичная мэрия пока воздержалась от требований подобного характера, носящих обязательный характер.

А заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что ежедневное количество госпитализаций заражённых коронавирусом в Москве за последнюю неделю увеличилось на 30%. Также, по её словам, 24 сентября столица перешагнула психологическую отметку — за сутки медики выявили более тысячи инфицированных COVID-19, писал NEWS.ru.