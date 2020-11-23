Собянин назвал разноплановой статистику по коронавирусу в регионах РФ

https://static.news.ru/photo/0620c2bc-2d95-11eb-a3a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в России крайне разноплановая статистика по коронавирусу от региона к региону.

По регионам, по ситуации... не буду останавливаться на той статистике — она разноплановая. Некоторые регионы улучшают свою ситуацию, ...но в значительном количестве регионов ситуация остается крайне сложной, — приводит слова мэра РИА Новости.

В России за последние сутки впервые было зафиксировано более 25 тысяч новых случае заражения коронавирусом. В 85 регионах РФ зарегистрировали 25 173 новых пациента, среди которых 23,5% — без клинических проявлений.

Отмечается, что больше половины новых случаев приходятся на 10 российских регионов, при этом больше 25% заражений выявляются в Москве.

За 24 часа по всей стране вылечились 16 тысяч человек, жертвами пандемии стал 361 россиянин.

Наибольшее число смертей от коронавируса зарегистрировано в Москве — 71 летальный случай. В Санкт-Петербурге врачам не удалось спасти жизни 20 пациентом, столько же человек скончалось в Московской области. В Ростовской области скончались 19 человек, 17 пациентов — в Красноярском крае, по 14 — в Нижегородской и Омской областях.