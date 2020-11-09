СМИ узнали о сложностях в оказании медпомощи пациентам с COVID в регионах

https://static.news.ru/photo/4b3fbe08-2290-11eb-aff5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Система здравоохранения в отдельных регионах России не справляется с нагрузкой на фоне нового пика распространения коронавируса.

В отдельных городах и областях не хватает медикаментов, мест в больницах и специалистов, сообщает ОТР.

Так, в Томске некоторое время назад горожанам с COVID-19 предлагали переболеть коронавирусом в больничном коридоре, так как мест для госпитализации всё прибывающих пациентов не хватает. При этом в приёмном покое больницы, перепрофилированной под работу с заражёнными коронавирусом, находились больные с ОРВИ и гриппом, сообщала корреспондент телеканала.

В то же время местные власти заявляют, что в городе ещё 40% койкомест, отведённых под заражённых коронавирусом, остаются свободными.

Тем временем, в Курске со значительно выросшим количеством вызовов не справляются бригады скорой помощи, отмечается в сообщении. Врачей «скорой» в городе вызывают почти в два раза чаще, чем год назад — по 900 раз в сутки. И ждать медиков из-за высокой загрузки приходится по несколько часов.

Да, мы приедем, но вызовов настолько много, что... Вот сейчас 12 часов. Если мы к 12 ночи приедем — это будет хорошо, — приводит телеканал сообщение дежурного одного из пунктов скорой помощи в Курске.

Также в городе отмечаются проблемы с поставками лекарств и большими очередями в аптеки.

Со своей стороны жители Чебоксар жалуются на то, что в городе очень сложно сдать тест на коронавирус: направление на бесплатный тест можно получить только у врача¸ а там, где делают анализы платно, придётся подождать своей очереди несколько дней. Так, одна из клиник предлагает платные тесты на коронавирус по записи на неделю вперёд.

В Чебоксарах также рассматривают возможность выписки пациентов, у которых был выявлен COVID-19, после первого же отрицательного теста, не дожидаясь подтверждения, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения. При этом врачи будут опрашивать пациентов об их состоянии по телефону и предоставят им бесплатные лекарства.

Из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом пациентам с другими заболеваниями всё сложнее получить надлежащую помощь.

Инфаркты, инсульты — на всё это оперативно скорая медицинская помощь реагирует, и пациенты доставляются именно в профильные центры. У нас остаются вопросы в основном по плановой помощи, потому что именно пациенты с хроническими тяжелыми заболеваниями, которым нужно наблюдение, именно в плановом порядке, в это время остаются у нас ну практически без поддержки врачей, — говорит эксперт по защите прав пациентов, президент липецкого благотворительного фонда «Особая забота» Максим Загрядский.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, на сегодняшний день в России заняты 82% коек для пациентов с коронавирусом. Он подчеркнул, что в России «вся система здравоохранения работает сегодня в мобилизационном формате».

За последние сутки в России выявили 21 798 новых случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день темп прироста составляет 1,2%. За 24 часа успешно завершили лечение и полностью выздоровели 10 722 пациента с диагностированным коронавирусом. В то же время за сутки в стране скончались 256 пациентов с COVID-19.