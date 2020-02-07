https://static.news.ru/photo/73e71112-4974-11ea-b4eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова пояснила, что речь идёт о гистохимических лабораториях, позволяющих более точно находить и измерять размеры изменённых участков тканей.

На данный момент установлена 241 единица техники, в марте 2020 года планируется поставить ещё 50 исследовательских микроскопов. Оборудование появилось в ГКОБ № 62, ГКОБ № 1, Городской клинической больнице (ГКБ) № 57 имени Плетнёва, ГКБ имена Боткина, ГКБ № 40 и Московском клиническом научно-практическом центре имени Логинова, передаёт «Москва 24».

Кроме того, в феврале текущего года в Москве в рамках акции можно бесплатно обследоваться на злокачественные изменения в молочных железах, шейке матки, предстательной железе, лёгких и толстом кишечнике.

Директор Института персонализированной медицины Первого московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Марина Секачева предоставила NEWS.ru данные, на каких стадиях в России выявляли рак в прошлом году. На ранних стадиях (первой и второй) в 2019 году онкологические заболевания находили в 56,4% случаев. Ещё 23,3% злокачественных новообразований диагностировали на третьей стадии. На самой запущенной, четвёртой стадии, когда наблюдались уже отдалённые метастазы, рак обнаруживали в 20,3% случаев.