Сенатор допустил дальнейший рост числа заражений коронавирусом в РФ

https://static.news.ru/photo/57aac8d8-266c-11eb-8960-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Член Совета Федерации, врач Сергей Леонов считает, что количество заражающихся коронавирусом в сутки в России, вероятно, продолжит расти.

Он полагает, что ситуация стабилизируется с приходом зимней погоды.

Мне кажется, это ещё не предел заболеваний коронавирусом. Карантина нет, в регионах установлены ограничения, но люди ходят на работу, пользуются общественным транспортом, — заявил Леонов РИА Новости.

С другой стороны, отмечает сенатор, сейчас система здравоохранения куда лучше подготовлена к очередной волне заражений COVID-19, чем в марте. В то же время Леонов призвал местные власти позаботиться о расширении числа больничных коек для заразившихся коронавирусом.

По его мнению, именно приход климатической зимы может повлиять на снижение темпов распространения пандемии.

В случае минусовой температуры снизится количество людей, находящихся на улице, контакты будут ограничены, — уверен Леонов.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа на территории России продолжает расти из-за того, что доля населения не соблюдает предписанные требования безопасности. Когда большинство будет носить маски и соблюдать социальную дистанцию, заболеваемость пойдёт на спад.

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