Россиянам рассказали о пользе негативных эмоций

https://static.news.ru/photo/6e40feac-7de1-11ea-b615-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Огорчения, переживания и обиды способны принести человеку пользу, если к ним правильно относиться. Об этом рассказала кандидат психологических наук Светлана Колосова.

В интервью радио Sputnik психолог объяснила , что в повседневной жизни любой человек испытывает негативные эмоции, которые не зависят ни от возраста, ни от социального положения. Однако не стоит находить в негативе исключительно зло. Вырасти. созреть и избавиться от инфантилизма человеку во многом помогают именно отрицательные эмоции.

Любые страдания, переживания и огорчения — это часть жизненного пути. Чем раньше мы поймем, что сложно встретить принца по пути от подъезда к мусорному контейнеру, тем проще приземлиться в реальность. <...> Такие переживания дают ощущение реальности и социализируют? -говорит Светлана Колосова.

По прошествии времени человек учится управлять негативными эмоциями. Однако погружаться в них надолго психолог не рекомендует, иначе несчастье может стать концепцией жизни.

Не надо постоянно говорить о том, чтобы вас пожалели. Это тема слабого человека, который тянет жалость на себя. Когда эта слабая позиция перестает быть источником силы, а становится источником разрушения, то надо срочно выбираться, — отмечает специалист.

Несмотря ни на что, надо стремиться делать свою жизнь счастливой, советует Светлана Колосова.

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