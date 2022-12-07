Россиянам рассказали, как подготовить организм к новогоднему застолью Терапевт Паваротная посоветовала есть больше отрубей, овощей и фруктов перед новогодним застольем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Устраивать разгрузочные дни перед новогодним застольем не надо, лучше придерживаться полноценного питания с тремя приемами пищи и двумя перекусами, а также пить больше воды, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-терапевт Юлия Паваротная. В качестве перекусов она рекомендовала выбирать фрукты, творог, а не чай с печеньем. Также медик призвала за несколько дней до начала праздников добавлять в пищу больше клетчатки в виде отрубей.

Пейте достаточно обычной питьевой воды из расчета 30–40 мл на килограмм веса. С утра, сразу после пробуждения, обязательно выпивайте стакан теплой воды, чтобы разогнать желчь, усилить ее выработку. Также перед сном рекомендуется выпивать стакан теплой воды. Чтобы подготовить ЖКТ перед застольем — увеличьте объем клетчатки. В норме — 25–30 мг в день для нормального пищеварения и стула. Добавляйте в завтрак столовую ложку отрубей, это самый простой способ. Организм скажет спасибо, ЖКТ — точно, — заявила Паваротная.

Она отметила, что в сутки желательно также употреблять пять порций свежих овощей и фруктов, а покупной майонез заменять либо домашним, либо сметаной, либо оливковым маслом, если речь идет о салате.

Ранее гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова посоветовала отказаться от яиц и сосисок на завтрак. По ее словам, полезность этих продуктов является «всеобщим заблуждением». Она отметила, что в течение первого часа после пробуждения необходимо выпить хотя бы один стакан воды для «запуска работы желудочно-кишечного тракта». Также, по словам диетолога, в завтрак должны входить сложные углеводы. Это может быть каша, хлеб или фрукты.