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Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости

02:54, 10 ноября 2021
Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости Фото: Alexei Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
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Человек может смело включать в свой рацион натуральные сладости, которые не содержат сахар — мармелад и пастилу. Кроме того, организму требуется глюкоза, в достаточной степени содержащаяся в ягодах, фруктах и сухофруктах. Об этом в интервью РИА Новости рассказала диетолог Юлия Половинская.

Как подчеркнула специалист, почти все магазинные сладости содержать рафинированный сахар, вредный для организма. Половинская назвала его «непризнанным наркотиком», вызывающим привыкание.

Он повышает уровень инсулина в крови, в результате организм откладывает жировые запасы. Всё больше людей страдают от ожирения и предожирения (каждый второй взрослый человек на планете) и сахарного диабета (каждый десятый). А смертность от диабета находится на четвёртом месте в мире, — подчеркнула диетолог.

Ранее специалисты предупредили, что защититься от рака кишечника помогут цельнозерновой хлеб и кефир, желательно с небольшим сроком годности.

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