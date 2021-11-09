Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости

Человек может смело включать в свой рацион натуральные сладости, которые не содержат сахар — мармелад и пастилу. Кроме того, организму требуется глюкоза, в достаточной степени содержащаяся в ягодах, фруктах и сухофруктах. Об этом в интервью РИА Новости рассказала диетолог Юлия Половинская.
Как
Он повышает уровень инсулина в крови, в результате организм откладывает жировые запасы. Всё больше людей страдают от ожирения и предожирения (каждый второй взрослый человек на планете) и сахарного диабета (каждый десятый). А смертность от диабета находится на четвёртом месте в мире, — подчеркнула диетолог.
Ранее специалисты предупредили, что защититься от рака кишечника помогут цельнозерновой хлеб и кефир, желательно с небольшим сроком годности.