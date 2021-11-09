Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости

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Врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что вакцина от коронавируса не даёт полной гарантии защиты от заражения, поэтому люди всё равно болеют. Об этом сообщает URA.RU.

В результатах клинических исследований указывается, что 93% не болеют, 7% болеют, но никто не умирает. А сейчас в связи с тем, что мутирует вирус из уханьского штамма в «дельту», а...