https://static.news.ru/photo/e05f5cde-bf98-11e9-aad9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Romanchenko/Russian Look/Global Look Press

Приём антибиотиков иногда может нанести серьёзный вред здоровью. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он предостерёг россиян от приёма этих лекарств без назначения врача, так как антибиотики могут вызвать угнетение функции печени и почек, аллергию, снижение иммунитета, дисбаланс микрофлоры желудка и слизистых оболочек.

Кроме того, бесконтрольный приём антибиотиков может привести к устойчивости микробов к препаратам.

Тяжельников также пояснил, что антибиотики бессмысленно принимать при вирусных инфекциях.

Исключение составляют случаи, когда вслед за ОРВИ начинают активно размножаться болезнетворные бактерии. Такое явление называется суперинфекцией, — сказал он РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что немецкие журналисты выяснили, с чем нельзя смешивать медикаменты и к чему может привести нарушение этих правил. На первое место поставили табу на сочетание алкоголя с успокоительными (горячительные напитки могут в разы усилить действие таких препаратов) и антибиотиками (серьёзный вред для печени). Кроме того, антибиотики и кофеин также плохо совместимы. Побочный эффект от их сочетания — повышение давления и бессонница.