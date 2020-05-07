Роскачество выявило дефекты фитнес-браслетов

https://static.news.ru/photo/fe439420-9028-11ea-8ccd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Franz Waldhäusl/Global Look Press

Специалисты Роскачества проверили работу десяти моделей фитнес-браслетов шести брендов. Тестирование показало, что правильно показывают пройденную дистанцию меньше половины гаджетов.

Наибольшую точность в подсчёте шагов они дают лишь при беге или интенсивной тренировке. При этом разброс цен на фитнес-браслеты составил от 1,9 до 13 тысяч рублей, причём самая дорогая модель заняла второе место в рейтинге, самая дешёвая — последнее. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Лучшим моделям гаджетов для зарядки требуется чуть больше часа, худшим — более чем три часа. Особенностью фитнес-браслетов в Роскачестве назвали то, что они сделаны из менее прочных и качественных материалов, чем смарт-часы.

Фитнес-браслет никогда не заменит смартфон, однако любая дополнительная функция сделает тренировочный процесс ещё более эффективным и поможет вести более активный образ жизни, — считают в ведомстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кардиолог рассказал о том, как фитнес-браслеты помогают следить за физической активностью или сбросить лишний вес. Доктор Константин Иванцов считает, что главным страхом владельца гаджета является то, что за ним могут следить. Действительно, эти устройства могут отслеживать местоположение и передавать данные, но у каждого есть возможность отключить эту функцию в устройствах.