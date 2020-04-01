Раввин синагоги на Большой Бронной вылечился от коронавируса

https://static.news.ru/photo/90f520ec-741b-11ea-b15b-fa163e074e61_660.jpg Ицхак Коган Фото: Александр Щербак/ТАСС

Из больницы в Коммунарке, где лечатся пациенты с COVID-19 выписывают раввина Ицхака Когана и его супругу Ханну Коган. Сейчас они чувствую себя хорошо и полностью выздоровели. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации еврейских общин России ФЕОР.

Ицхака Абрамовича Когана и его супругу Ханну Соломоновну выписывают сегодня из Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке. 73-летний раввин 19 марта поступил в больницу с пневмонией, его супруга была госпитализирована с признаками ОРВИ. Позднее у них была диагностирован коронавирус, — сказано в сообщении.

Сын раввина синагоги на Большой Бронной Йосеф Коган также подтвердил, что самочувствие его отца сейчас очень хорошее.

Как писал NEWS.ru, ранее в Кремле пожелали скорейшего выздоровления главврачу больницы в Коммунарке.