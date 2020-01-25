https://static.news.ru/photo/fb1aac0a-3f8a-11ea-b608-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал заявление главы польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия должна заплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Пушков заявил, что это Польша должна платить России за освобождение от Гитлера.

Качиньский не понимает, что говорит. Какие компенсации и за какой ущерб?! Если кто и должен платить, так это Польша нашей стране — за освобождение от Гитлера, стоившее нам 600 000 жизней, — написал Пушков в Twitter.

Он также припомнил восстановление экономики Польши, разрушенной немцами, и резюмировал, что это Польша у России в неоплатном долгу.

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Как писал NEWS.ru, Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, должна заплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Он сказал, что сравнивать Германию и Россию нельзя: в Берлине сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль. О России предположить такого нельзя, Россия должна платить. Лидер правящей партии также подчеркнул, что требования Польши не имеют срока давности.