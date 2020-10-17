Пульмонолог рассказал об особенностях защиты от COVID-19 в холодное время

https://static.news.ru/photo/0c843784-10f7-11eb-a83f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Меры защиты, которые россияне используют во время пандемии, зимой должны быть усилены, предупредил заслуженный врач России Александр Карабиненко.

При этом в холодное время года ношение медицинских масок может быть особенно полезно, так как маска на лице будет способствовать согреванию воздуха, передаёт радио Sputnik.

Маски предотвращают распространение тех паров и мелких брызг, которые идут от человека при разговоре, кашле и чихании. Маски надо носить в прежнем режиме, невзирая на холода. Носить маску на улице в зимнее время в какой-то мере даже полезно, поскольку маска будет способствовать согреванию воздуха. Маска не повредит зимой. Перчатки тоже обязательно нужно носить. На коже рук гнездится очень много всяких бактерий и вирусов. Человек трёт себе нос, прикасается к губам и через руки может зайти вирус, — сказал врач.

Поведение вируса на морозе пока не изучено в достаточной мере, поскольку инфекция новая. Вероятным представляется вариант об особенной активности COVID-19 в холодное время года по аналогии с гриппом и другими респираторными инфекциями.

Жизнеспособность коронавируса в холодное время отдельно не изучалась. Считается, что раз вирусы гриппа имеют свою наибольшую активность именно в зимний и холодный период времени, не исключено, что так же себя ведёт и коронавирус. К тому же в это время снижается сопротивляемость человеческого организма инфекциям. Мы стоим перед проблемой укрепления иммунитета. Надо вакцинироваться, — резюмировал Карабиненко.

Как писал NEWS.ru ранее, живой коронавирус нового типа был обнаружен на упаковках с замороженной треской в китайском Циндао, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний.