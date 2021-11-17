Пульмонолог предупредил об опасности храпа при коронавирусе

Храп во сне не только увеличивает риск инфаркта и бактериальной пневмонии, но и на 31% повышает шанс госпитализации и даже смерти от коронавируса. Виной всему — кратковременная гипоксия (пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях), заверил пульмонолог Олег Абакумов в беседе с NVL.

Оказывается, чем хуже спишь, тем выше риск тяжёлого течения «короны»! То, что храп увеличивает риск инфаркта и бактериальной пневмонии, давно известно, но теперь обнаружена прямая связь между тяжёлым течением «короны» и перерывами в дыхании во сне, что приводят к кратковременной гипоксии, — пояснил Абакумов.

Свою позицию по данному вопросу он аргументировал исследованием, опубликованным в научном журнале JAMA Open Network. Специалисты обследовали 5402 человека, из которых 1935 были инфицированы коронавирусом. В итоге по результатам проведённой сомнографии (исследование сна) учёные выяснили, что вызванная храпом гипоксия увеличивает число госпитализаций и смерти от COVID-19 на 31%.

Ранее американские учёные назвали восемь признаков смертельно опасного храпа. Об опасности может говорить громкость храпа, а также хрип или кашель во сне.