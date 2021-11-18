Психолог рассказала о способах борьбы с тревогой о здоровье

Чтобы справиться с постоянной тревогой о здоровье, нужно постараться избегать этой темы в разговорах, установить оптимальную частоту посещений врача и заниматься приятными для себя вещами. Ипохондрики (люди, которые тревожатся о своём здоровье. — NEWS.ru) склонны отождествлять любые необычные ощущения в организме с симптомами заболевания. Об этом заявила психолог Эльнара Кузнецова в беседе с «Москвой 24».

Постарайтесь разобраться, что приносит удовольствие телу: горячая ванна, физические нагрузки, вкусная еда, прогулки. Вспомните, что нравилось раньше, и маленькими шагами претворяйте в жизнь то, что прежде доставляло приятные чувства, — посоветовала Кузнецова.

По словам психолога, если ипохондрик не может справиться с навязчивым состоянием, то ему следует обратиться за помощью к специалистам. Кузнецова отмечает, что далеко не все необычные ощущения в организме являются симптомами заболевания.

В организме каждую секунду происходят миллионы процессов. Вызывать неприятные ощущения тело иной раз может и в здоровом состоянии. Например, ладони могут вспотеть от волнения, от радости — застучать сердце, — резюмировала она.

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