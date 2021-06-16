Проценко отверг угрозу бесплодия из-за вакцинации

https://static.news.ru/photo/e3e0b822-cf2b-11eb-a021-96000091f725_660.jpg Денис Проценко Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Главный врач ГКБ № 40 (больница в Коммунарке) Денис Проценко заявил, что слухи о негативном влиянии вакцин от коронавируса на репродуктивную систему являются спекуляцией. В прямом эфире в Instagram он подчеркнул, что российские препараты созданы на основе технологий, применявшихся прежде.

Абсолютно не понимаю, с чего взят этот вброс, — пояснил главврач Коммунарки.

Он добавил, что россияне прививаются от полиомиелита, но при этом не исчезли из-за бесплодия.

Нам, медикам, нужны какие-то аргументы, чтобы говорить хорошо или плохо. И говорить о бесплодии после прививки на самом деле на данный момент — спекуляция, потому что нет никаких данных, которые подтверждали бы этот факт, — отметил Проценко.

Ранее стало известно, что большинство пациентов Коммунарки с коронавирусом успели получить только одну дозу вакцины. Об этом заявил Денис Проценко. Он отметил, что подобная статистика ведётся с 30 декабря 2020 года. За это время через больницу прошли 136 пациентов, которые так или иначе участвовали в вакцинации.