Проценко назвал ситуацию с COVID-19 в России близкой к критической

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической. Медик отметил, что на текущий день в регионах занято очень много коек в инфекционных моногоспиталях. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Специалист отметил, что во многом такая ситуация обусловлена малыми темпами вакцинации и пренебрежением к противоэпидемическим мерам. Он подчеркнул, что прививаться обязательно нужно, а также использовать экспресс-методы выявления инфекции, чтобы прервать цепочку заражений.

Оперативный анализ показывает, что «дельта»-штамм стал доминирующим. У него более высокая контагиозность, у пациентов заболевание протекает иначе, наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно, — добавил медик.

Он призвал коллег-врачей «откровенно и без прикрас» разговаривать с пациентами. По словам Проценко, специалисты «сильно недорабатывают» в плане разъяснений.

Ранее Проценко заявил, что больница в Коммунарке стремительно заполняется заболевшими коронавирусом. Очень много людей находятся в реанимации.