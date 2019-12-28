Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает ввозить в Россию партии незарегистрированных препаратов, если врачебная комиссия подтвердит необходимость их использования.

Допускается ввоз в Российскую Федерацию конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, для оказания медицинской помощи по жизненным показателям конкретного пациента или группы пациентов..., — говорится в документе.

Речь идёт преимущественно о препаратах, которые используются для снятия так называемого болевого синдрома. Он возникает у онкологических больных, у людей, страдающих патологиями сердечно-сосудистой системы, и у пациентов с дегенеративно-дистрофическими изменениями позвоночника.

Поводом к принятию закона стали недавние громкие скандалы, сообщил в беседе с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. За последние годы полицейские задержали несколько человек, которые пытались ввезти в Россию незарегистрированные психотропные и наркотические вещества. Лекарства были нужны больным детям. Например, мама страдающего эпилепсией ребёнка в августе этого года заказала за границей противосудорожный препарат «Фризиум». Он подпадает под действие закона об обороте наркотиков. Женщину задержали на почте, изъяли посылку и допрашивали в течение пяти часов. Всё это время её сын испытывал сильнейшие боли.

Судьба этих препаратов была предметом серьёзного обсуждения и в Министерстве здравоохранения, и в комитете по охране здоровья, и у депутатов Государственной думы. Был определён весь этот перечень лекарств, который в конечном счёте вылился в дополнение к федеральному закону. Теперь таких вот коллизий не будет возникать. Николай Говорин заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья

При этом глава общественного совета по защите прав пациентов в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения Ян Власов в беседе с NEWS.ru назвал новый закон «политизированным» и «технически не нужным». По его словам, и до принятия документа ввозить в страну незарегистрированные наркотические средства или психотропные вещества не запрещалось, если их необходимость была подтверждена экспертной комиссией. Поэтому принятый закон лишь повторяет нормативные документы, которые существовали ранее. Проблема возникала, скорее, в правоприменительной практике, утверждает эксперт.

Доктора, которые выписывают обезболивающий препарат, боятся гонений. Врачу просто страшно было назначать нужный препарат, если есть риск оказаться за решёткой. Прецеденты уголовного преследования были. Ян Власов глава общественного совета по защите прав пациентов в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения глава общественного совета по защите прав пациентов в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения

Правоохранительные органы усматривают в каждом назначении подобных лекарств признаки статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Например, в августе этого года полиция задержала единственного практикующего гинеколога в городе Новая Ляля Свердловской области Олега Баскакова. Врач дал пожилой пациентке психотропный опиоидный анальгетик из личных запасов. Женщина страдала от сильных болей, возникших из-за маточного кровотечения. В правоохранительных органах завели дело о незаконном распространении наркотиков и сильнодействующих веществ. Медик был оправдан только после громкого общественного резонанса. Пациенты встали на защиту своего доктора.

Матери, которых задержали при попытке купить незарегистрированный препарат, заключений врачебной комиссии на руках не имели. Процесс получения нужного документа часто оказывается проблемой для пациентов. Консилиум медиков намеренно не назначает необходимый препарат. Хотя в устной форме лечащий врач его рекомендовать может. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил главный научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Блохина» Минздрава России Алексей Трякин.

Врачи выпишут импортное лекарство, а завтра — пациент будет требовать его у руководства лечебного учреждения. Доставка нужного средства из-за границы — сложный, трудоёмкий процесс. За каждое своё положительное решение по выписке незарегистрированного препарата врачи подвергаются давлению администрации учреждения. Поэтому они предпочитают выписывать более доступный, но не такой эффективный вариант терапии. Алексей Трякин научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Блохина» Минздрава России научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Блохина» Минздрава России

Пока медики не смогут без страха за собственную карьеру и свободу назначать нужные препараты, дело с мёртвой точки не сдвинется. Пациенты по-прежнему будут получать нужные лекарства с большим трудом. Но зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин призывает бороться за свои права и при нарушении в порядке назначения лекарственных средств обращаться с жалобой в вышестоящие инстанции — Минздрав и Росздравнадзор. Каждая жалоба будет рассмотрена, и «справедливость восторжествует». Пациенты часто сами не умеют отстаивать свои права и заставлять систему работать, считает он.