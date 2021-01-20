Медицинский юрист: предъявив COVID-паспорт, человек нарушит закон

Всё, что происходит за дверьми медицинского кабинета, считается врачебной тайной — начиная от обращения человека в больницу и заканчивая его диагнозом и курсом лечения. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил медицинский юрист Асад Юсуфов. По его словам, предъявив COVID-паспорт, а значит, предоставив информацию о вакцинации и наличии антител, пациент собственноручно будет нарушать российское законодательство.
Если предполагаемый больной получает результаты анализов, например, что у него есть антитела на COVID-19, то никто кроме него и его врачей об этом знать не должен. По закону разглашение третьим лицам возможно только после письменного согласия самого пациента. Введение «ковидных» паспортов — это не письменное согласие. Предъявив такой паспорт кому бы то ни было, человек будет действовать вразрез с действующим законодательством. Я лично считаю это нарушением закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в частности 13-й статьи, — заявил эксперт.
Ранее NEWS.ru писал о том, станут ли COVID-паспорта помехой в перемещении людей.