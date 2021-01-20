Медицинский юрист: предъявив COVID-паспорт, человек нарушит закон

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Активная вакцинация жителей России от гриппа предотвратила угрозу скрещивания инфекций гриппа и коронавируса в стране. Об этом в ходе правительственного часа в Совете Федерации заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В 2020 году реализован пакет масштабнейших инновационных проектов. Например, вакцинация против гриппа — 60% населения, что позволило предотвратить сочетание инфекций гриппа и коронавируса, — приводит слова министра ТАСС. Ранее NEWS.ru...