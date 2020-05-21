Попова рассказала о влиянии мутаций коронавируса

https://static.news.ru/photo/5121dc76-9bdf-11ea-9595-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус не обладает высокой изменчивостью, и его даже нельзя сравнивать с вирусом гриппа. Однако, по её словам, трудно оценивать влияние на организм мутаций вируса.

Даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса — поражать людей, вызывать тяжёлые или не тяжёлые болезни, — отметила специалист в интервью РИА Новости.

Она добавила, что пока вирус не демонстрирует высокие уровни мутаций, о чём говорят результаты исследований, ведущихся во многих странах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне из группы риска станут первыми, кто получит пока ещё не созданную вакцину от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, такой подход к вакцинации будет использован, в случае если в России не удастся сразу наладить масштабное производство лекарства.