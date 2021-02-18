Попова оценила риск заражения коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/89e5872e-7217-11eb-abed-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России удаётся сдерживать распространение COVID-19, но риск заболеть ещё велик. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общими усилиями, нам удаётся сдерживать распространение (коронавируса), и все ежедневные цифры регистрации снижаются. 12 тысяч в сутки — это большое количество зарегистрированных случаев, — цитирует её «Интерфакс».

Попова добавила, что существует множество бессимптомных случаев. И количество заболевших больше, поэтому риск заразиться COVID-2019 по-прежнему велик.

Она также напомнила, что сейчас иммунная система людей ослаблена больше, чем осенью

Есть ещё такое достаточно известное эпидемиологическое правило: тяжелее всех болеют люди, которые заболевают в начале эпидситуации и в конце. Вот сейчас главное не попасть в число тех, кто заболевает на излёте эпидситуации, — резюмировала Попова.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что уровень смертности в стране за 2020 год вырос на 17,9%. Она пояснила, что это «избыточная смертность», включающая в себя летальные исходы от коронавируса.

7 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая обстановка в столичном регионе демонстрирует постоянное улучшение. Он добавил, что время после новогодних праздников показало, что возвращения к прежним показателям заболеваемости коронавирусом не случилось. При этом он отметил, что преждевременно говорить о снятии ограничений для пожилых людей и об отмене запрета на проведение массовых мероприятий в Москве, писал NEWS.ru.