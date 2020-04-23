Полиция начала штрафовать близко стоящих москвичей

https://static.news.ru/photo/e143fd8c-8589-11ea-887b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Контролёры и полицейские начали штрафовать пассажиров общественного транспорта Москвы за несоблюдение социальной дистанции. Нарушителям пригрозили штрафами до пяти тысяч рублей.

Московские власти решили усилить контроль в транспорте «в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой». В ГКУ «Организатор перевозок» отметили, что просьбы соблюдать дистанцию и не садиться на места с предупредительными наклейками стали обязательными для исполнения.

Контролёры совместно с полицией начали проводить рейды. <...> Следить за соблюдением дистанции не менее 1,5 метра будут во всём общественном транспорте, — передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, руководитель аппарата мэра Алексей Немерюк 23 апреля заявил, что столичные власти могут пересмотреть ограничения для москвичей, разрешив ежедневные пробежки и прогулки при соблюдении дистанции.