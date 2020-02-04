https://static.news.ru/photo/e0daa710-4722-11ea-9532-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cdc/Cdc/Global Look Press

В Российском центре программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что на создание вакцины от нового коронавируса понадобится около двух лет.

Китайские врачи заявили, что на сегодня не существует вакцины. Она может появиться не ранее конца следующего года, потому что каждая вакцина требует клинических испытаний не менее года, — сказал директор центра Виктор Фрешт.

В конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Число заболевших коронавирусом нового типа превысило 20 тысяч, а число жертв достигло 425 человек. Ещё у более чем 23 тысяч человек подозревают инфицирование вирусом.

Как ранее писал NEWS.ru, во Вьетнаме 950 возвращающихся из Китая граждан страны изолируют от остального населения. Их разместят в двух военных лагерях за пределами Ханоя.