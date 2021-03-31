Плохое питание снижает иммунитет и устойчивость к заболеваниям

Несбалансированная диета приводит к снижению иммунитета и устойчивости к заболеваниям. Об этом сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
В интервью РИА Новости она
Не нужно голодать, не нужно резко ограничивать питание и следовать «модным» диетам — это вредно. Несбалансированные диеты могут, прежде всего, снизить иммунитет и устойчивость к заболеваниям, — объяснила Стародубова.
По словам диетолога, масса тела придёт в норму при здоровом оптимальном питании и адекватной физической нагрузке. При этом медленное снижение веса при избыточной массе всегда полезнее и лучше для здоровья.
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