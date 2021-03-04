Плохой жир: врачи рассказали о вреде некоторых видов растительного масла

Диетологи во всём мире признают пользу сбалансированного питания. Согласно общепринятым нормам, важно правильно сочетать белки, углеводы, витамины, микроэлементы и жиры. При этом по поводу последних в медицинском сообществе не утихают споры. Какие жиры более полезные — растительные или животные? Вызывает ли избыток одного вида подъём уровня «плохого» холестерина в крови? Практикующие диетологи в беседе с NEWS.ru развеяли популярные мифы.

В питании жителей России и многих стран Европы наблюдается избыток жирных кислот омега-6. Они содержатся в растительных маслах: подсолнечном, соевом, кукурузном, пояснил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Люди жарят пищу, добавляют масло в салаты и выпечку — такова особенность европейской кухни. Передозировка грозит серьёзными проблемами со здоровьем.

Избыток омега-6 препятствует всасыванию других жирных кислот, например омега-3. Это незаменимые для организма элементы. Они содержатся в рыбе, льняном масле. Кислоты участвуют в построении мембран клеток органов и тканей, помогают в работе иммунной системы. Доказано, что достаточное количество омега-3 увеличивает продолжительность жизни. Ещё одна опасность большой концентрации омега-6 в организме — хроническое воспаление.

Они являются предшественниками ряда провоспалительных молекул. Избыток этих жирных кислот ведёт к ряду плохих вещей, например, к хроническому вялотекущему воспалению, к ускоренному старению, к склонности к депрессии. Михаил Гинзбург доктор медицинских наук, диетолог доктор медицинских наук, диетолог

В европейских странах, особенно с холодным климатом, принято употреблять в пищу много жирного мяса. Ещё 10 лет назад любой врач бы сказал — для здоровья сердца и сосудов это опасно.

Преобладание в пище хороших растительных жиров лучше, чем преобладание животных. То есть лучше, чтобы оливкового масла было больше, чем свиного сала, — сообщает диетолог.

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Сегодня появились данные о том, что избыток животных жиров не повышает уровень «плохого» холестерина в крови. Однако если человек не любит мясо и употребляет мало жиров животного происхождения — это тоже не вредно для здоровья. По данным Гинзбурга, недостаток этих веществ для организма «не критичен». Поэтому шансы остаться здоровым у мясоеда и вегетарианца примерно одинаковые.

Растительные жиры — один из самых полезных продуктов для организма, даже их избыток не оказывает пагубного влияния, не соглашается с коллегой врач-диетолог Евгений Арзамасцев. Эти компоненты выводят из крови «плохой» холестерин, не давая ему осаждаться на сосудах. А вот жиры животного происхождения, наоборот, повышают его уровень. Поэтому не стоит чрезмерно налегать на мясо, особенно в пожилом возрасте.

По-настоящему опасными для здоровья врачи считают трансжиры (жиры с изменённой химической формулой). Они содержатся в маргарине и всех продуктах, куда он входит. Химические элементы, которые содержатся в трансжирах, замещают молекулы «правильных» липидов. Из-за этого наносится вред гормональной и ферментной системам организма. В органах и тканях накапливаются токсины. Увеличивается риск развития многих заболеваний — рака, сердечно-сосудистых патологий.

Даже полезные растительные жиры из масел могут переродиться в компоненты с приставкой «транс», предупреждают врачи. Это происходит в двух случаях — при долгом хранении и термической обработке продукта, сообщил Арзамасцев. Поэтому жарить на большом количестве масла не рекомендовано. Лучше вообще от него отказаться и купить специальную сковородку. Также важно соблюдать срок хранения: если продукт начинает горчить, его нужно отправить в мусоропровод.