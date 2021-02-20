Перечислены противопоказания для прививки вакциной «КовиВак»

https://static.news.ru/photo/bc7fcdb0-735d-11eb-a496-96000091f725_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Вакцину «КовиВак», разработанную сотрудниками Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова, зарегистрировали в России 20 февраля.

Противопоказаниями к её применению являются осложнения на любые предыдущие вакцины, беременность, острые симптомы ОРВИ и обострение хронических инфекционных заболеваний.

Противопоказания: серьёзная поствакцинальная реакция (температура выше 40С, гиперемия или отёк более 8 см в диаметре) или осложнения <...> на любую предыдущую вакцинацию в анамнезе; отягчённый аллергологический анамнез; беременность и период грудного вскармливания; возраст до 18 лет, — говорится в инструкции к вакцине.

В перечне временных противопоказаний значатся острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. В этом случае вакцинацию рекомендуется проводить через две-четыре недели после выздоровления. При наличии хронических инфекционных заболеваний вакцинация возможна только в стадии ремиссии.

Производители препарата предписали с осторожностью подходить к вакцинации людям с заболеваниями печени, почек, системы кроветворения, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, а также при аутоиммунных и аллергических заболеваниях.

Как писал NEWS.ru, в ходе первой фазы исследований вакцины «КовиВак» были привиты 200 добровольцев. Нежелательных реакций у них выявлено не было. Вторая фаза испытаний стартовала в декабре 2020 года в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Кирове с участием 200 добровольцев.

Вакцину «КовиВак» зарегистрировали в РФ 20 февраля. Ей ещё предстоит пройти третью фазу клинических испытаний на трёх тысячах добровольцев. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что в середине марта первые 127 тысяч доз вакцины «КовиВак» будут запущены в гражданский оборот.