Педиатр из Германии пояснил, насколько безопасны маски для маленьких детей

https://static.news.ru/photo/bd43fbf8-a159-11ea-9fed-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Официальный представитель федеральной ассоциации врачей-педиатров, немецкий врач Якоб Маске совместно с обществом социальной педиатрии и подростковой медицины заявил, что детям до пяти лет следует ограничить время пребывание в медицинской маске.

Врачи пояснили, что дети младшего возраста не могут самостоятельно контролировать маску на лице и в случае дискомфорта и нехватки воздуха не смогут поправить или снять маску. Якоб Маске отметил, что также маленькие дети могут капризничать и срывать маски, хоть это и небольшой процент детей, но лучше не заставлять детей носить средства индивидуальной защиты.

Дети трёх-четырёх лет могут протестовать против ношения масок, срывать их. Я бы действительно рассматривал таких детей как исключительный случай и позволил бы им не носить маски. Из нашего опыта могу сказать, что это очень малая часть детей, — привели слова педиатра в РИА Новости.

Он пояснил, что родители могут надевать на ребёнка маску во время сна, что скажется на качестве сна, или надеть маску слишком плотно «как кляп» и ребёнок будет чувствовать себя дискомфортно. Однако каждый родитель должен сам решить, стоит ли надевать ребёнку маску. Педиатр также отметил, что не стоит защищать ребёнка с помощью FFP3, лучше ограничиться одноразовыми медицинскими масками или многоразовыми из ткани.

Как писал NEWS.ru ранее, главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева считает, что ношение масок детьми до трёх лет небезопасно, так как взрослым сложно будет вовремя заметить затруднение дыхания у ребёнка или другие проблемы.