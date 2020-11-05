Патологоанатом рассказал, как меняются органы умерших от коронавируса

https://static.news.ru/photo/91f11c84-1f70-11eb-8587-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция поражает не только лёгкие, но и другие органы человека. Об этом рассказал российский патологоанатом Алексей Купрюшин.

Эксперт объяснил, что лёгкие умершего от COVID-19 человека весят в два-три раза больше обычных, имеют лакированную блестящую поверхность тёмно-вишнёвого цвета, чего не бывает при других заболеваниях. Обычно лёгкие воздушные, а при коронавирусе — очень плотные. При надавливании из них вытекает густая, мутно-красная жидкость.

По словам патологоанатома, в ряде случаев при коронавирусе развивается гнойная пневмония, при которой гной стекает с поверхности разреза и выдавливается из мелких бронхов, передаёт Lenta.ru.

Однако страдают не только эти органы. COVID-19 поражает сердце, в результате чего оно становится дряблым и «выглядит, как мешочек».

Обычно сердце — плотное, а после коронавируса оно бывает всё распластанное, — сказал врач.

Печень также изменяется, но чаще всего летальный исход от этого не наступает, резюмировал Купрюшин.

Ранее стало известно, что пациенты с коронавирусной инфекцией, имеющие осложнения на сердце, умирают в 2,5 раза чаще, чем другие заражённые COVID-19. К такому выводу пришли учёные медицинского колледжа Weill Cornell. Исследователи утверждают, что о повышенном риске смерти от коронавируса могут свидетельствовать изменения в структуре сердца — увеличение объёма камеры органа без изменения толщины сердечной стенки и с дисфункцией желудочка, в результате чего он сокращается реже нормы.

Учёные собрали данные 510 пациентов и более чем у трети выявили поражение сердечной системы. В исследовании отмечается, что те, у кого наблюдалось увеличение объёма камеры сердца, умирали в 1,43 раза чаще других пациентов, больные с дисфункцией желудочка — в 2,5 раза чаще.

Также выяснилось, что проблемы с почками более чем в два раза повышают риск смерти от осложнений течения коронавирусной инфекции. Такой вывод учёные Имперского колледжа Лондона сделали, опираясь на анамнез 372 пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы в четыре больницы британской столицы и Бирмингема в период с 10 марта по 23 июля. Так, 216 пациентов из общего числа страдали нефрологическими болезнями, хроническими или инфекционного происхождения, из них умерли 107 человек (около 50%). Из числа остальных 156 пациентов без каких-либо патологий почек скончались 32 человека (21%), писал NEWS.ru.