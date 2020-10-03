Онколог рассказал о связи стресса с развитием рака

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Из-за стресса могут появляться психосоматические заболевания. А хронический стресс приводит к угнетению иммунной системы, что чревато развитием злокачественных новообразований. Об этом заявил онколог-хирург Михаил Мяснянкин. Однако он предупреждает, что снимать напряжение ни в коем случае нельзя вредными привычками.

Нельзя использовать такие антистрессеры как курение, алкоголь, переедание. Необходимо обязательно иметь любимое дело, хобби, правильно питаться веси активный образ жизни иметь положительный эмоциональный фон. благодаря этому каждый человек может укрепить иммунную систему и избежать стресса, который пагубно может повлиять на жизнь, — приводит слова доктора РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что британские онкологи обнаружили самый ранний симптом злокачественного новообразования в поджелудочной железе. Это болевые ощущения в спине или в области живота. Около 70% пациентов, которым впоследствии поставили такой диагноз, сначала пришли к врачу из-за таких симптомов.