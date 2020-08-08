Онищенко оценил сообщения о вирусе SFTS в Китае

https://static.news.ru/photo/5e9cf736-d993-11ea-aee9-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оценку ситуации с распространением вируса SFTS, который попадает в организм человека через укус клеща и вызывает острую лихорадку и кровоизлияния, дал бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Страшного ничего не будет. Тромбоцитопения и при коронавирусе есть. Эта новость появилась сегодня, завтра, я думаю, будет более ясная ситуация. Ничего выходящего за рамки КНР нет. Тем более что сегодня Китай закрыт для посещений, — подчеркнул Онищенко в беседе с RT.

Вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, почему SFTS вызывает тромбоцитопенический синдром. Дело в том, что этот вирус уменьшает число тромбоцитов и таким образом при лихорадке он вызывает геморрагии, то есть кровоизлияния.

Это буньявирус, это очень большой отряд, там много возбудителей. Некоторые из них у нас в России тоже достаточно распространены, что касается этого вируса — он в России не выделялся, — сказал Альтштейн.

Он также отметил, что SFTS сейчас обнаружили не только в Китае, но и в Южной Корее.

Опасаться, что будет эпидемия этого заболевания, не следует, потому что, в общем, передача не очень эффективная от человека к человеку, — заключил вирусолог.

По последним данным, более 60% случаев заражения новым вирусом зарегистрированы в китайской провинции Цзянсу. Ещё несколько — в Аньхое и Чжэцзяне. Считается, что возбудитель передаётся главным образом через укусы насекомых. Вирусолог Шэн Цзифан, которая работает в больнице при Чжэцзянском университете, заявила, что пока нельзя исключать возможность его передачи от человека к человеку. SFTS может распространяться через кровь или гной.

После того, как из КНР начали приходить тревожные сообщения об очередном вирусе, Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом на территории России. Отечественное здравоохранение обладает потенциалом для противодействия этой опасной инфекции, заверили в ведомстве, писал NEWS.ru.