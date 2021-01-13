Онищенко оценил инициативу мэрии отменить дистанционное обучение

https://static.news.ru/photo/5bd3792c-5647-11eb-a312-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Решение об отмене дистанционного обучения полностью правомерно, считает первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Своим мнением о решении мэра Москвы Сергея Собянина он поделился в разговоре с NEWS.ru.

Онищенко считает, что детям надо учиться, а коронавирусной инфекции было уделено достаточное количество времени и приняты все нужные меры.

Author: Геннадий Онищенко [ депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора ] Исходя из эпидситуации в городе Москве, такое решение правомерно.

Переключите алармистский панический тумблер. Нам жить надо, нам детей надо учить, надо экономику поднимать, кто нас кормить будет? Нужно жить, но при этом с учётом тех обременений, которые накладывает коронавирусная инфекция.

По мнению Онищенко, грипп на данный момент более опасен для детей, поскольку они переносят его тяжелее, чем коронавирусную инфекцию.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в большинстве российских регионов школы возобновили очные занятия.