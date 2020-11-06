Общедоступное лекарство может оказаться эффективным в лечении коронавируса

https://static.news.ru/photo/ffb5fc26-202e-11eb-80f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Janus/imageBROKER.com/Global Look Press

В Великобритании в ходе исследования эффективного лечения коронавирусной инфекции протестируют аспирин, который используется в качестве препарата, разжижающего кровь.

Есть чёткое обоснование предположения, что аспирин полезен. Он безопасный, недорогой и имеет широкую доступность, — цитирует The Guardian Питера Хорби, одного из руководителей исследования.

Уточняется, что у пациентов с COVID-19 высок риск образования тромбов из-за гиперактивности тромбоцитов — клеток крови, которые помогают останавливать кровотечение. Аспирин является антитромбоцитарным препаратом, что снижает риск тромбообразования у заболевших.

В ходе исследования около двух тысяч пациентов будут получать по 150 мг аспирина ежедневно в дополнение к обычной схеме лечения. Затем данные о здоровье этих людей сравнят с данными заболевших, которые самостоятельно получили медицинскую помощь.

Также в рамках исследования проводят испытания антибиотика «Азитромицин» и коктейля из антител компании «Регенерон», который принимал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе лечения от COVID-19.

Ранее стало известно, что в аптеках на территории нескольких регионов России, включая Москву и Подмосковье, раскупили раствор на основе эноксапарина. Данный препарат входит в категорию жизненно важных и применяется в лечении пациентов с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Также его принимают беременные для уменьшения риска возникновения тромбов.

Директор по развитию одной из крупных сети аптек Нодар Солярик рассказал, что в 2020 году у «Клексана» очень большие продажи. Дефицит препарата наблюдался ещё во время первой волны пандемии. В настоящее время раствор остался только в больницах, в аптеках его нет.

Слова эксперта подтвердил директор по корпоративным связям в Евразийском регионе фармкомпании, выпускающей «Клексан», Юрий Мочалин. Он отметил, что препарат внесён Минздравом в список рекомендуемых, а спрос на лекарство вырос на фоне распространения инфекции, писал NEWS.ru.