Невролог рассказала о связи апноэ с тяжёлым течением коронавируса

Люди, страдающие от апноэ — синдрома остановки дыхания во сне, более подвержены тяжёлому течению коронавируса, рассказала URA.RU врач-невролог Елена Царёва. По словам специалиста, оба этих заболевания вызывают падение кислорода в крови, поэтому в больницах к таким пациентам проявляется пристальное внимание.

Как правило, пациенты, которые имеют остановки дыхания во сне, чаще страдают тяжёлыми формами коронавируса. Дело в том, что коронавирус непосредственно поражая лёгкие, является фактором риска по ухудшению остановок дыхания во сне. И при апноэ падает кислород, и при коронавирусе падает кислород. Таких пациентов мы ведём с особым вниманием, — сказала Царёва.

О связи остановок дыхания во сне с тяжёлым течением COVID-19 также рассказал сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

Он подчеркнул, что сам по себе коронавирус не усугубляет апноэ, поскольку апноэ — это проблема верхних дыхательных путей, а при коронавирусе поражаются нижние дыхательные пути.

Но если у человека до заболевания коронавирусом имелось апноэ, то действительно доказано, что эти люди тяжелее переносят коронавирус, — заключил медик.

Ранее пульмонолог Олег Абакумов заявил, что храп во сне не только увеличивает риск инфаркта и бактериальной пневмонии, но и на 31% повышает шанс госпитализации и даже смерти от коронавируса. Виной всему, по его словам, кратковременная гипоксия — пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях.