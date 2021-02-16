Невролог назвал первые признаки деменции

https://static.news.ru/photo/a3673838-97d8-11ea-b048-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Нестабильное артериальное давление может оказаться первым признаком деменции. Об этом предупредил граждан врач-невролог Виктор Шахнович.

В интервью телеканалу «360» Шахнович отметил , что деменция связана с нарушением эластичности стенок сосудов, поэтому за ними необходимо следить. Уже с 35–40-летнего возраста следует сдавать анализы на холестерин, вязкость крови, делать коагулограмму.

Это те анализы, которые делаются во всех лабораториях. Если там есть изменения, то нужно уже пойти к врачу неврологу, который должен уже разобраться, почему же у вас это происходит, — сказал специалист.

Кроме того, по словам Шахновича, следует обратить внимание на такие факторы, как нестабильное артериальное давление и забывчивость, когда человек не может вспомнить, куда положил какой-либо предмет. Эти аспекты также дадут знать о наступающей деменции.

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