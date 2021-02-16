Невролог назвал первые признаки деменции

Нестабильное артериальное давление может оказаться первым признаком деменции. Об этом предупредил граждан врач-невролог Виктор Шахнович.
В интервью телеканалу «360» Шахнович
Это те анализы, которые делаются во всех лабораториях. Если там есть изменения, то нужно уже пойти к врачу неврологу, который должен уже разобраться, почему же у вас это происходит, — сказал специалист.
Кроме того, по словам Шахновича, следует обратить внимание на такие факторы, как нестабильное артериальное давление и забывчивость, когда человек не может вспомнить, куда положил какой-либо предмет. Эти аспекты также дадут знать о наступающей деменции.
Ранее врач-терапевт Алка Патель рассказала о необычном симптоме сердечного приступа. По словам медика, между разными органами есть взаимосвязь и боль в одном из них может сигнализировать о нарушении в другом. Об этом писал NEWS.ru.