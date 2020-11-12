Названы самые опасные виды рака, передающиеся по наследству

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Наиболее опасные передающиеся по наследству виды рака — это рак яичников и груди у женщин, а также рак поджелудочной железы у мужчин.

Среди пациенток с такими видами онкологии мутации в генах BRCA1 и BRCA2 выявлены у 22–28% человек. У болеющих раком поджелудочной железы вне зависимости от пола изменения в этих генах диагностированы у 6% пациентов, а среди страдающих от рака простаты мужчин — у 5–10%.

Вероятность передачи мутации этих генов по наследству составляет 50%. При этом большая часть россиян не знает, что рак может передаваться таким способом.

Гены BRCA1 и BRCA2 нужны для восстановления ДНК. Если они не работают, то в ДНК накапливаются негативные изменения, влияющие на бесконтрольное деление клеток, которое может привести к развитию рака, рассказала изданию «Такие дела» заведующая молекулярно-биологической лабораторией Московской городской онкологической больницы № 62 Ирина Демидова.

По словам врача, тестирование на мутации этих генов можно произвести по программе ОМС, а знание об их наличии может спасти жизнь.

Как писал NEWS.ru, доктор Мясников назвал симптомы, по которым женщины могут заподозрить развитие онкологии.