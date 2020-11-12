Названы самые опасные виды рака, передающиеся по наследству

Наиболее опасные передающиеся по наследству виды рака — это рак яичников и груди у женщин, а также рак поджелудочной железы у мужчин.
Среди пациенток с такими видами онкологии мутации в генах BRCA1 и BRCA2 выявлены у 22–28% человек. У болеющих раком поджелудочной железы вне зависимости от пола изменения в этих генах диагностированы у 6% пациентов, а среди страдающих от рака простаты мужчин — у 5–10%.
Вероятность передачи мутации этих генов по наследству составляет 50%. При этом большая часть россиян не знает, что рак может передаваться таким способом.
Гены BRCA1 и BRCA2 нужны для восстановления ДНК. Если они не работают, то в ДНК накапливаются негативные изменения, влияющие на бесконтрольное деление клеток, которое может привести к развитию рака,
По словам врача, тестирование на мутации этих генов можно произвести по программе ОМС, а знание об их наличии может спасти жизнь.
Как писал NEWS.ru, доктор Мясников назвал симптомы, по которым женщины могут заподозрить развитие онкологии.