Доктор Мясников назвал симптомы, по которым женщины могут заподозрить рак

https://static.news.ru/photo/83d74562-1e06-11eb-a41c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников назвал симптомы, по которым можно заподозрить женские виды рака.

В программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» эксперт сообщил, что рак яичников и рак груди — это болезни, возникновение или появление которых зависит от гормонов, генетики, а также других факторов риска. Рак шейки матки врач назвал инфекционной болезнью, которая практически в 100% случаев вызывается вирусом папилломы человека, от которого имеется прививка.

По словам Мясникова, ежегодно раком яичников заболевают 300 тысяч человек, эта болезнь — «немой убийца», так как у неё нет специфических симптомов. Врач добавил, что для диагностики данного вида онкологии нужно ориентироваться на факторы риска: если у женщины были родственницы, болевшие раком яичников, тогда шанс заболеть составляет 5%. Если родственниц было две, риск вырастает до 7%.

Эксперт подчеркнул, что также существуют специфические генные мутации, которые увеличивают риск заболеть раком груди и раком яичников. Мясников уточнил, что женщинам крайне важно знать историю болезни членов семьи, чтобы учитывать риски. Доктор добавил, что иногда при этом виде рака начинает расти живот.

Ранее Александр Мясников рассказал об опасности, которую в себе таят препараты от насморка. Доктор пояснил, что все эти препараты называются сосудосуживающими, они «подстёгивают сердцебиение» и стимулируют мышечный тонус. Он обратил внимание, что пожилые люди с нарушением ритма сердца часто попадают в больницу из-за того, что используют лекарства от насморка, писал NEWS.ru.