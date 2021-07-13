Названы самые опасные виды алкоголя

Безвредного алкоголя не существует, однако самыми опасными являются коктейли и пиво. Об этом «Радио 1» сообщил врач-психиатр и нарколог Сергей Полятыкин.

Как пояснил медик, с точки зрения биологии весь алкоголь считается вредным, поскольку токсична сама молекула этилового спирта, а также промежуточный продукт его распада — ацетальдегид. При этом с социальной точки зрения опасными считаются те виды алкоголя, с помощью которых подростки приобщаются к его употреблению. Например, это различные коктейли с разными синтетическими вкусами и пиво, которое некоторые даже за алкогольный напиток не считают.

Это опасные напитки, так как они являются «воротами в алкоголизацию» подростков и молодёжь, — отметил эксперт.

Полятыкин добавил, что если человек не может полностью отказаться от спиртного, то ему нужно стараться употреблять алкоголь как можно реже и как можно в меньших дозах.

Ранее другую точки зрения о вреде пива высказали испанские учёные. По их мнению, умеренное потребление пива может быть даже полезно для здоровья в долгосрочной перспективе.