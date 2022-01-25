Названы противовирусные препараты для лечения «омикрона»

Восемь противовирусных препаратов, которые прежде использовались медиками при лечении других штаммов коронавируса, оказались эффективны и против «омикрона». Таковы результаты исследования учёных из Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гёте, сообщает Cell Research.

Учёные изучили клеточные культуры и выяснили, что «омикрон» чувствителен к наиболее важным противовирусным препаратам. В эту группу вошли EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин.

Другим результатом исследования стало выявление причины, по которой заразившиеся «омикроном» люди реже болеют в тяжёлой форме. По мнению учёных, это вызвано тем, что данный штамм чувствителен к подавлению так называемого интерферонового ответа, который присутствует во всех клетках организма.

Ранее стало известно, что Pfizer и BioNTech объявили о начале клинических испытаний вакцины против «омикрона». В ходе исследования будут созданы разные группы для сравнения различным схем введения уже применяемого препарата и нового варианта. Pfizer и BioNTech объявили о начале клинического изучения для оценки безопасности, переносимости и иммуногенности основанной на «омикроне» вакцины-кандидата среди здоровых взрослых от 18 до 55 лет.